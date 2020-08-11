В Пензе проходит месячник по борьбе с оборотом контрафактного алкоголя и табака

Нелегальный алкоголь может ударить не только по кошельку, но и по здоровью. В рамках месячника по борьбе с оборотом контрафактной спиртосодержащей и табачной продукции в Пензенской области намерены выявить недобросовестных торговцев. Только в 2019 году зафиксировано 25 случаев продажи нелегальных сигарет, а в 250 объектах потребительского рынка, торгующих алкоголем, нашли 34 нарушения законодательства.

Часто контрафактный алкоголь становится причиной серьезных проблем со здоровьем.

«От метилового спирта сразу начинаются проблемы со зрением. Клиническая картина будет абсолютно разной в зависимости от того, что употребили. Те напитки, которые получают свои марки, продаются с применением акцизов, - это максимально качественный алкоголь, который проверен», - пояснил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Месячник продлится до конца августа. Сообщить о случаях реализации некачественной или нелегальной спиртосодержащей и табачной продукции жители региона могут по телефону «горячей линии» областного минсельхоза: 56-33-08, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.