В Пензе проходит месячник по борьбе с оборотом контрафактного алкоголя и табака

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Часто контрафактный алкоголь становится причиной серьезных проблем со здоровьем.
«От метилового спирта сразу начинаются проблемы со зрением. Клиническая картина будет абсолютно разной в зависимости от того, что употребили. Те напитки, которые получают свои марки, продаются с применением акцизов, - это максимально качественный алкоголь, который проверен», - пояснил главный врач областной наркологической больницы Юрий Уткин.
Месячник продлится до конца августа. Сообщить о случаях реализации некачественной или нелегальной спиртосодержащей и табачной продукции жители региона могут по телефону «горячей линии» областного минсельхоза: 56-33-08, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.