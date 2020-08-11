Пензенские верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца

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В храме Николая Чудотворца в Ахунах литургии служатся каждый день. Поэтому возможность прийти помолиться у местных жителей есть всегда. Чем они и пользуются, ведь святитель Николай Мирликийский испокон веков считается одним из самых почитаемых в России святых.
«Каждый день заказывают молебны и просто приходят к иконе. В будние дни те, кто проезжают мимо - сразу узнают храм и заходят», - поделилась работник храма Николая Чудотворца в Ахунах Наталья Ольхова.
Но сегодня - особый день, Рождество святого Николая Угодника. Однако в качестве церковного праздника он был восстановлен не так давно, поэтому на данный момент не очень известен среди верующих. Все дело в том, что в свое время Екатерина Вторая повелела вычеркнуть дату из православного календаря, объясняя свое решение тем, что этого святого чтут лишь в России.
«В 2004 году по благословению патриарха Алексия Второго этот праздник был возобновлен, и по желанию настоятели и прихожан храма богослужения святителю Николаю может совершаться в любом из них», - рассказал иерей Владимир Скоробогатов.
В ахунском храме отмечают этот праздник уже не первый год. Правда, пока торжественное богослужение проходит при немногочисленном скоплении людей. В отличие от 22 мая и 19 декабря, когда церковь вспоминает перенесение мощей угодника и день его памяти, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.