Пензенские верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца

11 августа православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца. В Ахунах, в храме, возведенном в честь святого прошла торжественная литургия. Однако прихожан на ней было не много, ведь, как ни странно, это молодой христианский праздник.

В храме Николая Чудотворца в Ахунах литургии служатся каждый день. Поэтому возможность прийти помолиться у местных жителей есть всегда. Чем они и пользуются, ведь святитель Николай Мирликийский испокон веков считается одним из самых почитаемых в России святых.

«Каждый день заказывают молебны и просто приходят к иконе. В будние дни те, кто проезжают мимо - сразу узнают храм и заходят», - поделилась работник храма Николая Чудотворца в Ахунах Наталья Ольхова.

Но сегодня - особый день, Рождество святого Николая Угодника. Однако в качестве церковного праздника он был восстановлен не так давно, поэтому на данный момент не очень известен среди верующих. Все дело в том, что в свое время Екатерина Вторая повелела вычеркнуть дату из православного календаря, объясняя свое решение тем, что этого святого чтут лишь в России.

«В 2004 году по благословению патриарха Алексия Второго этот праздник был возобновлен, и по желанию настоятели и прихожан храма богослужения святителю Николаю может совершаться в любом из них», - рассказал иерей Владимир Скоробогатов.

В ахунском храме отмечают этот праздник уже не первый год. Правда, пока торжественное богослужение проходит при немногочисленном скоплении людей. В отличие от 22 мая и 19 декабря, когда церковь вспоминает перенесение мощей угодника и день его памяти, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.