Лжегадалка обманула наивную жительницу Пензы более чем на 1 млн рублей

Полицейские задержали женщину, лишившую жительницу Пензы суммы в 1 миллион 700 тысяч рублей. С помощью магии потерпевшая хотела решить семейные проблемы, в итоге их стало только больше.

Сотни SMS-сообщений, десятки звонков. Жительница Пензы и не заметила, как попалась на уловку мошенницы. Лжегадалка сама вышла на связь с потерпевшей по телефону и предложила свои услуги. Женщина не стала отказываться, ведь ей обещали счастье в личной жизни. Сначала за помощь «высших сил» запросили небольшую сумму.

«На следующий день она мне сказала, что нужно перевести 99 тысяч рублей, но через два часа она переведет мне их обратно. После этого начались угрозы. Эта женщина словно ввела меня в гипноз, и я не соображала, что делала. Я перевела ей 99 тысяч, потом ночью она еще раз позвонила и сказала перевести ей снова. Сказала, что у меня все плохо и необходимо перечислить именно эту сумму», - сообщила потерпевшая.

Псевдоэкстрассенс запугивала женщину смертью близких, предрекала болезни и самой клиентке. Потерпевшая, поняв, что надежды на разрешение проблем не оправдываются, обратилась в полицию. По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, ущерб был причинен на сумму свыше полутора миллионов рублей. В совершении данного преступления подозревается 42-летняя жительница Ростова-на-Дону.

«В ходе допроса подозреваемая пояснила, что на свершение преступления ее толкнуло тяжелое материальное положение, она воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. Похищенные денежные средства потратила на личные нужны. В настоящее время подозреваемой уже возмещена часть ущерба в размере 1 млн рублей», - сообщил старший следователь следственного отделения МО МВД России «Лунинский» Андрей Военков.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Если ее вина будет доказана, женщина может лишится свободы на срок до десяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.