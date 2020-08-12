print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +15
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+15 оС

$ 73 р

€ 85 р

0:37
12.08.2020г.
Лжегадалка обманула наивную жительницу Пензы более чем на 1 млн рублей

Лжегадалка обманула наивную жительницу Пензы более чем на 1 млн рублей

Вт, 11.08.20 22:51
Просмотров: 216
Полицейские задержали женщину, лишившую жительницу Пензы суммы в 1 миллион 700 тысяч рублей. С помощью магии потерпевшая хотела решить семейные проблемы, в итоге их стало только больше.

Сотни SMS-сообщений, десятки звонков. Жительница Пензы и не заметила, как попалась на уловку мошенницы. Лжегадалка сама вышла на связь с потерпевшей по телефону и предложила свои услуги. Женщина не стала отказываться, ведь ей обещали счастье в личной жизни. Сначала за помощь «высших сил» запросили небольшую сумму.

«На следующий день она мне сказала, что нужно перевести 99 тысяч рублей, но через два часа она переведет мне их обратно. После этого начались угрозы. Эта женщина словно ввела меня в гипноз, и я не соображала, что делала. Я перевела ей 99 тысяч, потом ночью она еще раз позвонила и сказала перевести ей снова. Сказала, что у меня все плохо и необходимо перечислить именно эту сумму», - сообщила потерпевшая.

Псевдоэкстрассенс запугивала женщину смертью близких, предрекала болезни и самой клиентке. Потерпевшая, поняв, что надежды на разрешение проблем не оправдываются, обратилась в полицию. По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело, ущерб был причинен на сумму свыше полутора миллионов рублей. В совершении данного преступления подозревается 42-летняя жительница Ростова-на-Дону.

«В ходе допроса подозреваемая пояснила, что на свершение преступления ее толкнуло тяжелое материальное положение, она воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. Похищенные денежные средства потратила на личные нужны. В настоящее время подозреваемой уже возмещена часть ущерба в размере 1 млн рублей», - сообщил старший следователь следственного отделения МО МВД России «Лунинский» Андрей Военков.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Если ее вина будет доказана, женщина может лишится свободы на срок до десяти лет, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
Пензенские верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца
21:53
В Пензе проходит месячник по борьбе с оборотом контрафактного алкоголя и табака
20:52
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс