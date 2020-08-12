Годовщина «Экспресса». Бухгалтер Людмила Меркулова

В августе 2019 года был образован медиахолдинг «Экспресс». Это внесло изменения не только в творческий процесс, но и в организационный. Однако и за сухими цифрами всегда скрываются люди и судьбы. В этом уверена героиня нашего следующего сюжета. Людмила Меркулова - бухгалтер с 44-летним стажем.

Лето, как правило, жаркая пора для бухгалтера медиахолдинга «Экспресс» Людмилы Меркуловой. Большинство сотрудников, а это почти 100 человек, планируют отдых на теплое время года и тут на ее плечи ложится еще больше ответственности. Рассчитать отпускные до копейки, не забыв при этом и про другие выплаты по графику, а также, не оставить без ответа вопросы, с которыми сотрудники приходят буквально каждый день.

«У нас в медиахолдинге сейчас все четко, все по правилам. Один товарищ пришел, написал заявление, чтобы дали больше отдыха, чем надо, потому что он не может рассчитать свою сумму по доходности и ему надо куда-то делать платежи. Посмеялись, конечно», - рассказала бухгалтер медиахолдинга «Экспресс» Людмила Меркулова.

Людмила Меркулова - бухгалтер с 44-летним стажем. Шесть из них она отдала телевидению. Профессия бухгалтера, уверена наша героиня, вовсе не зациклена на цифрах, как многие думают. Работать нужно с людьми: к каждому находить подход, проявлять участие и заинтересованность.

«Людмила Ивановна - это добрый и теплый человек, к которому можно прийти и узнать всю необходимую информацию про отпуск, отгулы и зарплату. Заходишь к ней с расчеткой, не понимаешь, что за цифры и как они формируются, а она все всегда расставит по полочкам», - поделилась корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Анна Воронова.

«Эта симфония цифр в нашей творческой профессии очень важна. От Людмилы Ивановны зависит начисление нашей зарплаты. Она совместила прогматичную работу с цифрами и творческий подход», - прокомментировал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Творчество не просто окружает Людмилу Меркулову, она сама никогда не против принять участие в той или иной акции «Экспресса».

Сейчас, признается героиня, хочется больше времени проводить с семьей, занимаясь любимыми делами. Людмила Ивановна обожает читать и вышивать. А еще надо успеть собрать урожай с приусадебного участка. Но однажды окунувшись в творческую деятельность, жизнь без нее не представляет. Поэтому не исключено, что скоро мы увидим бухгалтера в какой-нибудь телевизионной рубрике, связанной с рукоделием или ведением домашнего хозяйства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.