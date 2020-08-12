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12.08.2020г.
Годовщина «Экспресса». Бухгалтер Людмила Меркулова

Годовщина «Экспресса». Бухгалтер Людмила Меркулова

Ср, 12.08.20 00:49
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В августе 2019 года был образован медиахолдинг «Экспресс». Это внесло изменения не только в творческий процесс, но и в организационный. Однако и за сухими цифрами всегда скрываются люди и судьбы. В этом уверена героиня нашего следующего сюжета. Людмила Меркулова - бухгалтер с 44-летним стажем.

Лето, как правило, жаркая пора для бухгалтера медиахолдинга «Экспресс» Людмилы Меркуловой. Большинство сотрудников, а это почти 100 человек, планируют отдых на теплое время года и тут на ее плечи ложится еще больше ответственности. Рассчитать отпускные до копейки, не забыв при этом и про другие выплаты по графику, а также, не оставить без ответа вопросы, с которыми сотрудники приходят буквально каждый день.

«У нас в медиахолдинге сейчас все четко, все по правилам. Один товарищ пришел, написал заявление, чтобы дали больше отдыха, чем надо, потому что он не может рассчитать свою сумму по доходности и ему надо куда-то делать платежи. Посмеялись, конечно», - рассказала бухгалтер медиахолдинга «Экспресс» Людмила Меркулова.

Людмила Меркулова - бухгалтер с 44-летним стажем. Шесть из них она отдала телевидению. Профессия бухгалтера, уверена наша героиня, вовсе не зациклена на цифрах, как многие думают. Работать нужно с людьми: к каждому находить подход, проявлять участие и заинтересованность.

«Людмила Ивановна - это добрый и теплый человек, к которому можно прийти и узнать всю необходимую информацию про отпуск, отгулы и зарплату. Заходишь к ней с расчеткой, не понимаешь, что за цифры и как они формируются, а она все всегда расставит по полочкам», - поделилась корреспондент медиахолдинга «Экспресс» Анна Воронова.

«Эта симфония цифр в нашей творческой профессии очень важна. От Людмилы Ивановны зависит начисление нашей зарплаты. Она совместила прогматичную работу с цифрами и творческий подход», - прокомментировал генеральный продюсер медиахолдинга «Экспресс» Павел Прохоренков.

Творчество не просто окружает Людмилу Меркулову, она сама никогда не против принять участие в той или иной акции «Экспресса».

Сейчас, признается героиня, хочется больше времени проводить с семьей, занимаясь любимыми делами. Людмила Ивановна обожает читать и вышивать. А еще надо успеть собрать урожай с приусадебного участка. Но однажды окунувшись в творческую деятельность, жизнь без нее не представляет. Поэтому не исключено, что скоро мы увидим бухгалтера в какой-нибудь телевизионной рубрике, связанной с рукоделием или ведением домашнего хозяйства, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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