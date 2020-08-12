На Ласточкиных горах в Пензе состоится фестиваль велосипедного спорта

Любители экстремального отдыха только готовятся к празднику. 15 августа на Ласточкиных горах состоится традиционный фестиваль «ВелоПенза» (0+). В 2020 году география участников стала шире. К постоянным из нашего города Саратова и Тольятти, добавились велосипедисты из Самары, Ульяновска и Чебоксар.

Трамплин, с которого ему предстоят стартовать на фестивале, самый молодой участник, Владислав Гусаров строил сам. Накидывал землю, чтобы сделать конструкцию плоской, а потом укреплял ее бревнами. Как говорит юноша, выталкивать спортсмена сооружение не должно, это только место для маневра.

Владислав в таком фестивале принимает участие впервые. Всего в каждой дисциплине свои силы попробуют от 20 до 30 велосипедистов.

«Фестиваль будет из себя представлять несколько видов соревнований по маунтин-байку, кросс-кантри, который является олимпийской дисциплиной, будет мини даун-хилл с трамплинами и прыжками, и трюковая - дерт», - сообщил соорганизатор фестиваля «ВелоПенза» Илья Щербаков.

«ВелоПенза»- фестиваль энтузиастов. Идея его создания появилась пять лет назад, когда ребята стали обустраивать экстремальную трассу на Ласточкиных горах - ландшафт там подходящий. Начиналось все с возведения нескольких препятствий. В 2020 году организаторы проложили более сложные дистанции. Одна из них тянется по дну оврага, участникам предстоят проехать через несколько мостиков. Преодолевать такой путь будут уже в субботу 15 августа, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.