На Ласточкиных горах в Пензе состоится фестиваль велосипедного спорта

Array ( [temp] => +14 [weatherType] => переменная облачность, дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_ra_n.png )
$ 73 р
€ 85 р
Трамплин, с которого ему предстоят стартовать на фестивале, самый молодой участник, Владислав Гусаров строил сам. Накидывал землю, чтобы сделать конструкцию плоской, а потом укреплял ее бревнами. Как говорит юноша, выталкивать спортсмена сооружение не должно, это только место для маневра.
Владислав в таком фестивале принимает участие впервые. Всего в каждой дисциплине свои силы попробуют от 20 до 30 велосипедистов.
«Фестиваль будет из себя представлять несколько видов соревнований по маунтин-байку, кросс-кантри, который является олимпийской дисциплиной, будет мини даун-хилл с трамплинами и прыжками, и трюковая - дерт», - сообщил соорганизатор фестиваля «ВелоПенза» Илья Щербаков.
«ВелоПенза»- фестиваль энтузиастов. Идея его создания появилась пять лет назад, когда ребята стали обустраивать экстремальную трассу на Ласточкиных горах - ландшафт там подходящий. Начиналось все с возведения нескольких препятствий. В 2020 году организаторы проложили более сложные дистанции. Одна из них тянется по дну оврага, участникам предстоят проехать через несколько мостиков. Преодолевать такой путь будут уже в субботу 15 августа, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.