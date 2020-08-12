«Лагуна-УОР» потерпела поражение в первом матче за бронзовые медали чемпионата

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Они открыли счет уже на пятой минуте, но футболистки Лагуны не только быстро восстановили равновесие, но и вышли вперед благодаря точным ударам Александры Черновой и Алины Завьяловой.
В середине тайма отличилась наша Мария Самойлова, правда срезала мяч в свои ворота. А на 17 минуте Мосполитех вновь повел в счете.
После перерыва коллективы также быстро обменялись голами. Счет 4:3 остался на табло до финального свистка. В пятницу пензенский клуб постарается взять реванш на домашней площадке. Дружину Михаила Крюкова устроит даже победа с минимальным счетом, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.