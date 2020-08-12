На «Экспрессе» прошла жеребьевка эфиров для кандидатов в губернаторы области

Кандидаты на должность губернатора Пензенской области и в депутаты Государственной Думы 11 августа получили время. На телеканале «Экспресс» прошла жеребьевка бесплатного и платного эфира для них.

Напомним, о своем желании стать главой региона заявили пять человек, на довыборы в нижнюю палату Российского парламента зарегистрировались шесть претендентов. Официально агитационная кампания стартует 15 августа. Медиахолдинг, согласно законодательству, должен предоставить каждому из кандидатов равное количество минут.

«В жеребьевках имеют право принимать участие либо кандидат, либо его представитель. Ими могут быть уполномоченные по финансовым вопросом или доверенное лицо. В случае отсутствия кандидата, либо его представителя, его интересы представляет член избирательной комиссии Пензенской области», - пояснил заместитель председателя Избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин.

Сами выборы в 2020 году будут проходить три дня - основной 13 сентября, дополнительные предшествующие ему 11 и 12, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.