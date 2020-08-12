Пензенцы рассказали, сколько стоит в 2020 году собрать ребенка в школу

До 1 сентября остается все меньше времени, которое особенно волнительно для первоклассников и их родителей.

Настя Федулеева терпеливо ждет, когда мама заплетет ей косички в колосок. Это одна из самых любимых причесок девочки. Именно с ней она планирует прийти и на свою первую торжественную линейку в школе. Вместе с родителями они уже подобрали два комплекта классической формы, приобрели спортивный костюм и канцтовары. Осталось минимум. Но даже не это беспокоит сейчас семью.

«Это все, конечно, приятные хлопоты, сразу вспоминаются школьные годы. Но, наверное, я не буду лукавить, если скажу, что родителей первоклашек тревожат не столько сборы, сколько сам процесс учебы. Будет ли дистанционное обучение, или все-таки традиционное? Если в старших классах это еще как-то возможно, то для малышей я такой формы обучения не представляю», - сказала жительница города Пензы Марина Федулеева.

Пока родители составляют списки того, что еще только предстоит купить, Настя упражняется в чистописании. За ней часто наблюдает младшая сестренка Саша. Девочке не терпится познакомить с ней своих будущих одноклассников.

В учебе школьникам должны помочь качественные канцтовары. Их уже завезли в пензенские магазины. Глаза разбегаются от разнообразия.

«Ценовая политика есть разная. Например, цветная бумага стоит от 19 до 70 рублей. Собрать ребенка в школу можно даже от 500 рублей», - поделилась директор магазина товаров для дома и семьи Анжелика Плаксина.

На рюкзак потребуется от полутора тысяч рублей. Пенал можно найти и за 300. Классическая форма с рубашкой стоит от 3000 тысяч рублей. Кроме того, во многих магазинах уже появились стеллажи с акционными товарами, сообщает телеканал «Экспресс».