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12.08.2020г.
Пензенцы рассказали, сколько стоит в 2020 году собрать ребенка в школу

Пензенцы рассказали, сколько стоит в 2020 году собрать ребенка в школу

Ср, 12.08.20 04:46
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До 1 сентября остается все меньше времени, которое особенно волнительно для первоклассников и их родителей.

Настя Федулеева терпеливо ждет, когда мама заплетет ей косички в колосок. Это одна из самых любимых причесок девочки. Именно с ней она планирует прийти и на свою первую торжественную линейку в школе. Вместе с родителями они уже подобрали два комплекта классической формы, приобрели спортивный костюм и канцтовары. Осталось минимум. Но даже не это беспокоит сейчас семью.

«Это все, конечно, приятные хлопоты, сразу вспоминаются школьные годы. Но, наверное, я не буду лукавить, если скажу, что родителей первоклашек тревожат не столько сборы, сколько сам процесс учебы. Будет ли дистанционное обучение, или все-таки традиционное? Если в старших классах это еще как-то возможно, то для малышей я такой формы обучения не представляю», - сказала жительница города Пензы Марина Федулеева.

Пока родители составляют списки того, что еще только предстоит купить, Настя упражняется в чистописании. За ней часто наблюдает младшая сестренка Саша. Девочке не терпится познакомить с ней своих будущих одноклассников.

В учебе школьникам должны помочь качественные канцтовары. Их уже завезли в пензенские магазины. Глаза разбегаются от разнообразия.

«Ценовая политика есть разная. Например, цветная бумага стоит от 19 до 70 рублей. Собрать ребенка в школу можно даже от 500 рублей», - поделилась директор магазина товаров для дома и семьи Анжелика Плаксина.

На рюкзак потребуется от полутора тысяч рублей. Пенал можно найти и за 300. Классическая форма с рубашкой стоит от 3000 тысяч рублей. Кроме того, во многих магазинах уже появились стеллажи с акционными товарами, сообщает телеканал «Экспресс».

 

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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