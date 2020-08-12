Никишин рассказал «Экспрессу» о сезонной вакцинации

Во второй половине августа в Пензенской области начнется масштабная прививочная кампания. Планируется, что сезонная вакцинация затронет порядка 60% населения. Об этом в ходе расширенного интервью телеканалу «Экспресс» рассказал министр здравоохранения региона Александр Никишин.

«Лицам старшей возрастной группы нужно привиться от пневмококковой инфекции и гриппа. По анализам она в значительной степени будет уберегать от коронавирусной инфекции», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Подробнее об этом, а также об открытии второго регионального сосудистого центра, новом онкологическом оборудовании, поступившим в регион и многом другом их сферы здравоохранения вы сможете узнать 11 августа в 18:45, когда в эфир телеканала «Экспресс» выйдет программа «Кабинет министров» (16+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.