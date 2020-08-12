В Пензенской области в ДТП погибла женщина

В Каменке случилась авария с участием несовершеннолетнего водителя.

Юноша 2005 года рождения оказался за рулем мотоцикла. Прав у него, естественно, не было. Он не справился с управлением и транспортное средство оказалось на боку. Прибывшие на место медики осмотрели юного водителя, диагностировали у него незначительные травмы и отпустили домой.

«Госавтоинспекция напоминает взрослым, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Необходимо исключить их доступ к ключам автомобили и мотоциклов, и запретить управление транспортным средством без соответствующего на то права», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Последствия другого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кузнецке, оказались куда более печальными. Там на улице Кирова водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил двух пешеходов. В результате одна из пострадавших, женщина 1950 года рождения, скончалась на месте. 68-летний мужчина был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.