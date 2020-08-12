Во время пандемии жители региона получили в поддержку более 10 млрд рублей

Те, кто ведет свой бизнес честно и открыто могут рассчитывать на помощь от государства. Это стало особенно актуально в период пандемии. Некоторые предприниматели уже получили различные выплаты и льготные кредиты, другие еще могут это сделать.

Более десяти миллиардов рублей - такую сумму в качестве поддержки от государства во время пандемии получили жители Пензенской области. Это и семьи с детьми, и отдельные отрасли производства. Промежуточный итог профильные ведомства подводят совместно. Общий вывод: нужно учиться эффективнее использовать современные методы для решения задач.

«Мы понимаем, что в настоящий момент резко увеличилась необходимость. В ходе этой работы важно переходить на дистанционный, электронный вид предоставления социальных услуг. Мы внесли изменения и будем производить это дальше», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Для этого в Пензенской области создали региональный портал государственных услуг и социальный сайт Пензенской области. В общей сложности финансовую помощь с начала пандемии получили почти 36 тысяч человек. Среди региональных мер поддержки в сфере бизнеса, снижения ставок по упрощенной системе налогообложения, налога на имущество и стоимости патента в два раза. Этим воспользовались почти пять тысяч предпринимателей. Самая популярная федеральная выплата - по 12 тысяч рублей на сотрудника, предприятиям, оказавшимся в трудной ситуации.

«В нашем регионе эту субсидию получили почти 14 субъектов малого и среднего бизнеса. В деньгах это почти 30 миллионов рублей. Эти средства оплачены за май и апрель текущего года. Кроме того, в регионе продолжается реализация программы 2%. Направлена она на сохранение занятости на предприятиях. На сегодняшний момент более двух тысяч субъектов получили эти субсидии. Ориентировочная сумма составляет почти пять миллиардов рублей по данной программе», - сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

До 15 августа от предпринимателей в региональном министерстве экономики ждут заявок на еще два вида выплат- 15 тысяч рублей на покупку дезинфицирующих средств и 6,5 тысяч на каждого сотрудника. Эти деньги могут получить кафе, рестораны, гостиницы и компьютерные центры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.