В Пензенской области скончался еще один заболевший Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об очередном жителе региона, который погиб от коронавируса.

По ее словам, с болезнью не справился 42-летний мужчина, у которого было хроническое заболевание органа желудочно-кишечного тракта. Причиной смерти пациента стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 13 августа. По-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах маски и перчатки.