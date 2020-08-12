В Пензенской области скончался еще один заболевший Covid-19

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По ее словам, с болезнью не справился 42-летний мужчина, у которого было хроническое заболевание органа желудочно-кишечного тракта. Причиной смерти пациента стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 13 августа. По-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, носить в общественных местах маски и перчатки.