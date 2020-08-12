В Минтруде назвали сферы с максимальным риском увольнений

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В пресс-службе Минтруда РФ назвали сферы деятельности, в которых есть самый высокий риск потерять работу.
Так, высокая угроза увольнения имеется в области торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли, сообщили «Известия».
Минимальные риски лишиться места есть у тех, кто работает в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии.
Общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. В пресс-службе уточнили, что по найму в России трудятся 54,3 млн человек, то есть в абсолютном выражении это примерно 217 тыс. сотрудников.
В службах занятости на начало августа зарегистрированы 3,3 млн безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек.