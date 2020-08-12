Зареченец порезал супругу из-за ее нежелания делить имущество - прокуратура

В городе Заречном Пензенской области обвиняют 63-летнего мужчину, который травмировал свою жену.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в апреле супруги выпивали на кухне в квартире на ул. Чапаева. Во время застолья горожанин потребовал от жены продать квартиру и поделить деньги, женщина не согласилась. Пара поссорилась. Разгневанный муж, чтобы проучить непослушную жену, схватил нож и ударил ее в предплечье.

Во время расследования он признал свою вину. Ему может грозить наказание от обязательных работ до лишения свободы до двух лет.