В населенном пункте Бековского района отпраздновали День села

В Пензенской области жители продолжают отмечать День села. В этот раз праздник пришел в Бековский район.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, торжество прошло на летней площадке около здания дома культуры, где собрались жители и гости сел Мошковского сельсовета.

Сельчан приветствовали глава местной администрации Игорь Гнивковский и начальник организационного отдела администрации Бековского района Ольга Макарова. Она вручила грамоты и благодарственные письма труженикам, общественникам и активистам.

После чего на праздничной программе «Я люблю тебя, село родное» для жителей выступили гости из других сел Бековского района. Сельчан порадовали участники народно-хореографического ансамбля Саратова «Варенька». Праздник закончился дискотекой.