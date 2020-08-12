В населенном пункте Бековского района отпраздновали День села

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В Пензенской области жители продолжают отмечать День села. В этот раз праздник пришел в Бековский район.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, торжество прошло на летней площадке около здания дома культуры, где собрались жители и гости сел Мошковского сельсовета.
Сельчан приветствовали глава местной администрации Игорь Гнивковский и начальник организационного отдела администрации Бековского района Ольга Макарова. Она вручила грамоты и благодарственные письма труженикам, общественникам и активистам.
После чего на праздничной программе «Я люблю тебя, село родное» для жителей выступили гости из других сел Бековского района. Сельчан порадовали участники народно-хореографического ансамбля Саратова «Варенька». Праздник закончился дискотекой.