«Термодом» вошел в топ-7 застройщиков России в новом рейтинге ЕРЗ

Жилые комплексы «Термодома» были оценены в 84,49 балла. Это лучший результат в регионе, более того, это показатель, по которому «Термодом» в августе 2020 года вошел в ТОП-7 застройщиков России по потребительским качествам ЖК.

Чтобы получить высокую оценку, жилой комплекс должен отвечать длинному ряду требований — в списке их больше 100 (!) — начиная от технических характеристик домов и квартир, заканчивая тем, сколько продуктовых магазинов находится в шаговой доступности.

Наличие спортивных объектов, мест отдыха, социальной инфраструктуры — все учитывается в подсчете баллов. По этим показателям, напомним, ранее Город Спутник стал одним из победителей конкурса «ТОП ЖК».

Стоит отметить, что «Термодом» не просто ежегодно улучшает свои проекты, в объекты социальной инфраструктуры холдинг постоянно вкладывает свои собственные средства. Строительство школы, детских садов, набережной, дорог уже обошлось компании в сумму свыше трех миллиардов рублей. Рейтинги показывают, что все не напрасно.

В конце концов, потребительские качества ЖК — это выбор людей. А один только Город Спутник уже выбрали 40 тысяч человек.

«Термодом» предлагает гибкие условия покупки и выгодную ипотеку. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 28-28-28 и на сайте termodom-pnz.ru.