Представители пензенского землячества почтили память бойцов

Сотрудники представительства правительства области совместно с членами Пензенского землячества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне организовали автопробег по местам ожесточенных сражений в Московской, Калужской и Тульской областях.

Так, отдавая дань памяти воинам-землякам 354 стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области и совершившей подвиг при обороне столицы, сотрудники возложили венки и цветы к Мемориальному комплексу «Штыки» на Ленинградского шоссе, скульптуре защитнику Отечества на воинском мемориальном кладбище в Волоколамске и братским могилам села Спасс и Осташево Волоколамского городского округа.

Как пояснили в Instagram-аккаунте представительства, впереди у участников автопробега - поездки в Калужскую и Тульскую области.