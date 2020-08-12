Еще более полсотни пензенцев заболели коронавирусом

В настоящее время в регионе зарегистрирован 7 101 случай заражения, из них новых - 53. При этом уже 6 439 пациентов вылечилось, 92 скончались.

В целом по России число зараженных увеличилось на 5 102 человека и составило 902 701. При этом выздоровели 710 298 пациентов, умерли 15 260 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.