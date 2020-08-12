Пензенцы сообщили о страшном ДТП на трассе М-5 «Урал»

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 85 р
В пензенском сообществе автолюбителей соцсети «ВКонтакте» утром 12 августа появились кадры жуткой аварии.
По словам очевидца, ДТП случилось на трассе М-5 «Урал». Судя по кадрам, столкнулись грузовая техника с прицепом и внедорожник. У большегруза сильно разбита кабина, у кроссовера буквально снесена передняя часть. На месте работали сотрудники полиции.
Официальных данных о произошедшем нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Инспекторы просят пензенцев продумывать каждый маневр. Также не стоит забывать про дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. Если вдруг вы чувствуете недомогание или хотите спать, нужно немедленно остановиться.