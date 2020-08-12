Пензенцы сообщили о страшном ДТП на трассе М-5 «Урал»

По словам очевидца, ДТП случилось на трассе М-5 «Урал». Судя по кадрам, столкнулись грузовая техника с прицепом и внедорожник. У большегруза сильно разбита кабина, у кроссовера буквально снесена передняя часть. На месте работали сотрудники полиции.

Официальных данных о произошедшем нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Инспекторы просят пензенцев продумывать каждый маневр. Также не стоит забывать про дистанцию, скоростной режим и правила дорожного движения. Если вдруг вы чувствуете недомогание или хотите спать, нужно немедленно остановиться.