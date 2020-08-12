Охлобыстин о деле Ефремова: Это трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал

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«Будучи порядочными людьми, друзья не могли его оправдывать, потому что он убил человека. Не могли и осуждать: он их коллега. В нашем театрально-киношном комьюнити все считают, что он должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», - считает Иван Охлобыстин в интервью «Известиям».
Охлобыстин рассказал, что с Ефремовых их связывают дружеские и даже родственные отношения – Михаил Олегович крестный его старшей дочери.
«Это ужасная трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал. Но тут тоже парадокс. Вспомните, как все хохотали, когда он читал стихи на злобу дня в проекте «Гражданин поэт». Аплодировали, когда появлялся во хмелю. Его любили именно таким. Пьяненький, вольненький, сам себе король. И в итоге это кончилось трагедией. […]
Его все любили, все подпаивали. У нас же народ такой — любит своих актеров, и Мишка заслуживал этого. Только благими намерениями выстелена дорога в ад: надо быть очень дисциплинированным, чтобы держать себя в узде».
Напомним, 11 августа должно было состояться заседание суда по делу Михаила Ефремова (его авто попало в аварию, в результате которой погиб водитель второго авто). Актеру стало плохо в здании суда, его госпитализировали.