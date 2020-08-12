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12.08.2020г.
Охлобыстин о деле Ефремова: Это трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал

Охлобыстин о деле Ефремова: Это трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал

Ср, 12.08.20 11:09
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Актер, режиссер и продюсер Иван Охлобыстин рассказал, почему друзья актера Михаила Ефремова после ДТП, в которое тот попал и за которое теперь его будут судить, не брали трубки и не отвечали на вопросы журналистов, а также о его пристрастии к алкоголю.

«Будучи порядочными людьми, друзья не могли его оправдывать, потому что он убил человека. Не могли и осуждать: он их коллега. В нашем театрально-киношном комьюнити все считают, что он должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», - считает Иван Охлобыстин в интервью «Известиям».

Охлобыстин рассказал, что с Ефремовых их связывают дружеские и даже родственные отношения – Михаил Олегович крестный его старшей дочери.

«Это ужасная трагедия, в которой частично виноваты те, кто его подпаивал. Но тут тоже парадокс. Вспомните, как все хохотали, когда он читал стихи на злобу дня в проекте «Гражданин поэт». Аплодировали, когда появлялся во хмелю. Его любили именно таким. Пьяненький, вольненький, сам себе король. И в итоге это кончилось трагедией. […]

Его все любили, все подпаивали. У нас же народ такой — любит своих актеров, и Мишка заслуживал этого. Только благими намерениями выстелена дорога в ад: надо быть очень дисциплинированным, чтобы держать себя в узде».

Напомним, 11 августа должно было состояться заседание суда по делу Михаила Ефремова (его авто попало в аварию, в результате которой погиб водитель второго авто). Актеру стало плохо в здании суда, его госпитализировали.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=v71bA-eHaas
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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
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