В Пензе установили отреставрированный самолет ЯК-52

Технику установили на ул. Коммунистической. По данным пресс-центра облправительства, ЯК-52 был одним из основных учебно-тренировочных самолетов СССР для первоначальной подготовки летного состава и использовался в аэроклубах ДОСААФ.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что новый экспонат авиационной техники усилит интерес молодежи к родной истории.

«Приятно, что на пензенской земле бережно хранят традиции, спасибо за это руководству регионального отделения ДОСААФ. «Общество любителей авиации» было образовано в Пензе в 1923 году, через несколько лет открылась летная школа. Мы гордимся, что на пензенской земле проходила подготовку первая женщина, удостоенная высокого звания Героя Советского Союза, Валентина Гризодубова, ставшая потом также Героем Социалистического Труда», - напомнил глава региона.