В Пензе и 12 районах области обнаружили новых пациентов с Covid-19

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 85 р
По ее словам, прирост новых пациентов за сутки составил 53 человека. Из них 29 обнаружены в Пензе, пять – в Пензенском районе, по три – в Мокшанском и Кузнецком.
По два положительных теста получили жители Белинского, Бессоновского, Городищенского и Лунинского районов.
По одному заболевшему зарегистрировали в Сосновоборском, Неверкинском, Иссинском, Сердобском и Колышлейском районах.
Также среди пациентов есть дети одного и трех лет.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 58621 человек, а в лабораториях лечебной сети - 148820 жителей», - пояснила Дина Черемушкина.
Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим, а жителей старше 65-лет и страдающих хроническими заболеваниями - режим самоизоляции.