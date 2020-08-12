В Пензе и 12 районах области обнаружили новых пациентов с Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о географии распространения коронавируса в регионе на 12 августа.

По ее словам, прирост новых пациентов за сутки составил 53 человека. Из них 29 обнаружены в Пензе, пять – в Пензенском районе, по три – в Мокшанском и Кузнецком.

По два положительных теста получили жители Белинского, Бессоновского, Городищенского и Лунинского районов.

По одному заболевшему зарегистрировали в Сосновоборском, Неверкинском, Иссинском, Сердобском и Колышлейском районах.

Также среди пациентов есть дети одного и трех лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 58621 человек, а в лабораториях лечебной сети - 148820 жителей», - пояснила Дина Черемушкина.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать масочный режим, а жителей старше 65-лет и страдающих хроническими заболеваниями - режим самоизоляции.