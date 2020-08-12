Эксперты и политики обсуждают стратегию развития Пензенской области в условиях пандемии

В Пензе 12 августа в здании областной библиотеки стартовала Стратегическая сессия по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, до 2025 года. В ней принимают участие первые лица города и области, приглашенные эксперты. Главная задача – обсудить, по какому пути будет развиваться регион в условиях непростой эпидобстановки.

Приветствуя гостей, губернатор Иван Белозерцев отметил, что ранее была принята стратегия развития, но реалии изменись, поэтому необходимы коррективы.

«2020 год изменил картину мира. Достаточно сказать, что в связи с пандемией мы за апрель-март-май получили выпадающие доходы - 2,7 млрд рублей. Эти средства должны были пойти на решение наших задач. Сейчас ситуация выправляется, за июнь-июль мы выполнили задачу по налоговым поступлениям. Мы должны учитывать изменения в нашей дальнейшей деятельности. Изменились внутренние миграционные потоки, многие люди осознали, что могут без больших потерь работать дома. У множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ заработка. Цифровой мир получил невероятный импульс к развитию», - сказал он.

Комментируя новые вызовы, президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов отметил, что важны несколько моментов: как власть и общество выходят из пандемии, преодоление усталости.

«Как Пензенская область выглядит со стороны. В моем представлении это регион-середняк, крепкий, устойчивый. Почти не попадающий в негативную повестку. Середняки подчас более устойчивы в период кризисов, чем регионы, вовлеченные в глобальную экономику. В наших рейтингах Пензенская область традиционно на хорошем счету, хотя они [пензенские чиновники] не обрывали нам телефоны и не рассказывали, как все замечательно. Спасибо за отсутствие давления. Мы брали паузу и не ставили оценку устойчивости из-за пандемии регионам. По итогам июля вернулись к этому, подняли Пензенскую область, потому что преодолена неопределенность», - сказал Виноградов.

Академик РАН и РАМН, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что является уроженцем Пензенской области. Посетив регион, он был приятно удивлен произошедшими изменениями.

«Я прошел по библиотеке, я ничего сравнимого никогда не видел. Город преобразился. По Кузнецку вчера проехал, там тоже так все расстроилось. Я учился в поселке Верхозим, это моя вторая родина. Здесь жили мои родители, друзья, наши самарские выпускники. Мы же соседи с вами. Для меня прибытие к вам - это праздник», - признался он, отметив успехи региона в промышленности и сельском хозяйстве, участие в нацпроектах.

Гендиректор Союза российских городов Александра Игнатьева рассказала о мировых трендах развития, которые сформировались в результате пандемии. Они сопоставимы с теми процессами, которых происходят в России и регионах страны. Речь, в частности, идет о развитии здравоохранения, которому уделяется повышенное внимание, цифровизации, пригородных пространств.

Она призвала не менять стратегию развития региона, а просто скорректировать план ее реализации. По ее мнению, вообще это нужно делать постоянно, так как меняются социальные и экономические условия.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов добавил, что сейчас акцент смещается с города в сторону дома. Люди стали больше уделять внимания коммунальной среде, благоустройству двора, большой акцент делается и на индивидуальное жилищное строительство, развитие садово-огороднических товариществ. Большой потенциал – у туристической отрасли, и Пензенская область должна оперативно перестроить свою работу в этом направлении.

После пленарного заседания и выступления спикеров началась работа по тематическим секциям. Затем обсудят их итоги.