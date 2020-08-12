print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +20
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+20 оС

$ 73 р

€ 85 р

12:22
12.08.2020г.
Эксперты и политики обсуждают стратегию развития Пензенской области в условиях пандемии

Эксперты и политики обсуждают стратегию развития Пензенской области в условиях пандемии

Ср, 12.08.20 11:50
Просмотров: 129
В Пензе 12 августа в здании областной библиотеки стартовала Стратегическая сессия по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, до 2025 года. В ней принимают участие первые лица города и области, приглашенные эксперты. Главная задача – обсудить, по какому пути будет развиваться регион в условиях непростой эпидобстановки.

Приветствуя гостей, губернатор Иван Белозерцев отметил, что ранее была принята стратегия развития, но реалии изменись, поэтому необходимы коррективы.

«2020 год изменил картину мира. Достаточно сказать, что в связи с пандемией мы за апрель-март-май получили выпадающие доходы - 2,7 млрд рублей. Эти средства должны были пойти на решение наших задач. Сейчас ситуация выправляется, за июнь-июль мы выполнили задачу по налоговым поступлениям. Мы должны учитывать изменения в нашей дальнейшей деятельности. Изменились внутренние миграционные потоки, многие люди осознали, что могут без больших потерь работать дома. У множества людей изменился привычный жизненный уклад, способ заработка. Цифровой мир получил невероятный импульс к развитию», - сказал он.

Комментируя новые вызовы, президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов отметил, что важны несколько моментов: как власть и общество выходят из пандемии, преодоление усталости.

«Как Пензенская область выглядит со стороны. В моем представлении это регион-середняк, крепкий, устойчивый. Почти не попадающий в негативную повестку. Середняки подчас более устойчивы в период кризисов, чем регионы, вовлеченные в глобальную экономику. В наших рейтингах Пензенская область традиционно на хорошем счету, хотя они [пензенские чиновники] не обрывали нам телефоны и не рассказывали, как все замечательно. Спасибо за отсутствие давления. Мы брали паузу и не ставили оценку устойчивости из-за пандемии регионам. По итогам июля вернулись к этому, подняли Пензенскую область, потому что преодолена неопределенность», - сказал Виноградов.

Академик РАН и РАМН, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что является уроженцем Пензенской области. Посетив регион, он был приятно удивлен произошедшими изменениями.

«Я прошел по библиотеке, я ничего сравнимого никогда не видел. Город преобразился. По Кузнецку вчера проехал, там тоже так все расстроилось. Я учился в поселке Верхозим, это моя вторая родина. Здесь жили мои родители, друзья, наши самарские выпускники. Мы же соседи с вами. Для меня прибытие к вам - это праздник», - признался он, отметив успехи региона в промышленности и сельском хозяйстве, участие в нацпроектах.

Гендиректор Союза российских городов Александра Игнатьева рассказала о мировых трендах развития, которые сформировались в результате пандемии. Они сопоставимы с теми процессами, которых происходят в России и регионах страны. Речь, в частности, идет о развитии здравоохранения, которому уделяется повышенное внимание, цифровизации, пригородных пространств.

Она призвала не менять стратегию развития региона, а просто скорректировать план ее реализации. По ее мнению, вообще это нужно делать постоянно, так как меняются социальные и экономические условия.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов добавил, что сейчас акцент смещается с города в сторону дома. Люди стали больше уделять внимания коммунальной среде, благоустройству двора, большой акцент делается и на индивидуальное жилищное строительство, развитие садово-огороднических товариществ. Большой потенциал – у туристической отрасли, и Пензенская область должна оперативно перестроить свою работу в этом направлении.

После пленарного заседания и выступления спикеров началась работа по тематическим секциям. Затем обсудят их итоги.

Читайте также:
В Пензе и 12 районах области обнаружили новых пациентов с Covid-19
11:38
В Пензе установили отреставрированный самолет ЯК-52
11:26
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс