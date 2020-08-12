Пензячка убила приятеля за его «острый язык»

В Пензе осудили 41-летнюю женщину за то, что она убила своего приятеля.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия случилась в марте на ул. Овражной. 54-летний мужчина с соседом и знакомой выпивали у него дома. Во время застолья хозяин жилища начал оскорблять приятелей и выгонять из дома. Гость ушел, а женщина продолжила выяснять отношения с горожанином. В ответ на очередные оскорбления она схватила нож и ударила обидчика им не менее семи раз.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений живота и груди», - уточнили в пресс-службе.

13 марта тело погибшего обнаружил сосед, который в тот день выпивал с ним. Во время следствия пензячка сначала признала вину, потом отказалась от своих слов. Она также ранее имела проблемы с законом – ее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и кражу. Женщине назначили семь лет тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.