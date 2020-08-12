В Спасском районе в ДТП с «КАМАЗом» погиб молодой парень

В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии, которая унесла жизнь молодого парня.

По данным ведомства, трагедия случилась 11 августа около 18:30. В Спасском районе столкнулись «КАМАЗ» с прицепом по управлением 47-летнего мужчины и «десятка», за рулем которой ехал 25-летний парень. В результате аварии молодой человек погиб на месте.

По факту трагедии проводят проверку.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, бокового интервала и дистанции. Также водителям не советуют отвлекаться на гаджеты и другие предметы.