13 августа на Пензенскую область обрушатся гроза и дождь

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_d.png )
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Сотрудники управления МЧС по Пензенской области делают SMS-рассылку для жителей региона с предупреждением о непогоде.
Так, в четверг пензенцев ждет гроза и сильный дождь.
Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.