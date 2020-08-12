13 августа на Пензенскую область обрушатся гроза и дождь

Сотрудники управления МЧС по Пензенской области делают SMS-рассылку для жителей региона с предупреждением о непогоде.

Так, в четверг пензенцев ждет гроза и сильный дождь.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.