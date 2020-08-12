К испытаниям антиковидной вакцины привлекут людей старше 60 лет

Российскую вакцину от коронавируса будут дополнительно исследовать для людей старше 60 лет.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс», антиковидную вакцину еще не тестировали на жителях старше 60 лет. Также нет подтвержденных исследований о том, как с препаратом справятся люди преклонного возраста.

Директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Владимир Бондарев уточнил, что уже в ближайшее время ученые начнут набирать группу и исследовать вакцину.

Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Ученые разработали ее всего за несколько месяцев и проверили препарат на более 30 добровольцах.