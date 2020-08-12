Геннадий Котельников выступил за сотрудничество Пензенской и Самарской областей

12 августа в Пензе в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова открылась Стратегическая сессия по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, до 2025 года. Один из спикеров, председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников поделился своим видением дальнейшего развития области.

Во время общения с журналистами «Пенза-Пресс» он подчеркнул, что неравнодушен к судьбе региона, заинтересован в решении его проблем и радуется его успехам.

«Я сам родом из Пензенской области, всегда с удовольствием сюда приезжаю. На обратном пути обязательно заеду на мою малую родину в Кузнецкий район, в поселок Верхозим. Я проехался по Пензе и получил особые впечатления – город очень преобразился», - поделился Геннадий Котельников.

Академик считает, что в современных реалиях здравоохранение и образование - главнейшие направления, на которые необходимо направить основное внимание. Именно эти две области должны стремительно развиваться.

«Перед нами стоят вызовы, которые требуют новых решений, новых подходов. Я считаю, что человек должен быть, в первую очередь, здоровым и образованным. Образованный человек всегда определит цель, поставит задачу и ее решит», - отметил Геннадий Котельников.

Он добавил, что надеется на плотное и плодотворное сотрудничество Самарской и Пензенской областей, например, в обеспечении кадрами медучреждений и обучении врачей.

«Я всю жизнь поработал в здравоохранении и образовании, 20 лет возглавляю совет ректоров, и я убежден, что нам необходимо сотрудничать хотя бы в этих направлениях. Я за то, чтобы мы наши цели объединяли», - заявил спикер.

Форум стартовал с пленарного заседания. Здесь выступающие обозначили основные проблемы и темы для обсуждения на тематических секциях. В мероприятии участвуют первые лица региона, а также приглашенные эксперты. И их числе – президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.