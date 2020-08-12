Президент ФК «Спартак Москва» сообщил, будет ли клуб сниматься с чемпионата

12 августа на официальном сайте президент футбольного клуба «Спартак Москва» Леонид Федун сообщил, будет ли команда сниматься с чемпионата России и рассказал о борьбе с судейским произволом.

По словам Леонида Арнольдовича, «Спартак» продолжит участие в турнирах сезона 2020/2021. Однако в случае грубых судейских ошибок или, как он сказал, «судейской травли», команда может покинуть поле. «Спартак» - за честный футбол» - добавил он.

Также президент выразил благодарность всем, кто поддерживает команду в трудный час. И сообщил о грядущих изменениях.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», - заявил Леонид Федун.

Напомним, в матче первого тура сезона 2020/2021 «Спартак» - «Сочи» судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов допустили грубейшую ошибку, поставив на 88 минуте пенальти в ворота столичной команды и лишив ее очков. После этого президент московского «Спартака» в порыве эмоций заявил, что снимет одну из самых популярных футбольных команд России с соревнований.