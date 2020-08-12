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12.08.2020г.
Президент ФК «Спартак Москва» сообщил, будет ли клуб сниматься с чемпионата

Президент ФК «Спартак Москва» сообщил, будет ли клуб сниматься с чемпионата

Ср, 12.08.20 13:24
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12 августа на официальном сайте президент футбольного клуба «Спартак Москва» Леонид Федун сообщил, будет ли команда сниматься с чемпионата России и рассказал о  борьбе с судейским произволом.

По словам Леонида Арнольдовича, «Спартак» продолжит участие в турнирах сезона 2020/2021. Однако в случае грубых судейских ошибок или, как он сказал, «судейской травли», команда может покинуть поле. «Спартак» - за честный футбол» - добавил он.

Также президент выразил благодарность всем, кто поддерживает команду в трудный час. И сообщил о грядущих изменениях.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам — всем, кто поддерживал ФК «Спартак-Москва» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», - заявил Леонид Федун.

Напомним, в матче первого тура сезона 2020/2021 «Спартак» - «Сочи» судьи Василий Казарцев и Алексей Еськов допустили грубейшую ошибку, поставив на 88 минуте пенальти в ворота столичной команды и лишив ее очков. После этого президент московского «Спартака» в порыве эмоций заявил, что снимет одну из самых популярных футбольных команд России с соревнований.

Источник фотографии: скриншот - https://spartak.com/news/2020-08-12-zayavleniye_leonida_arnoldovicha_feduna/
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«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
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31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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