Президент фонда «Петербургская политика»: Пензенская область – крепкий, устойчивый середняк

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов 12 августа в рамках Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития Пензенской области до 2025 года дал свою оценку региону.

«Как Пензенская область выглядит со стороны. В моем представлении это регион-середняк, крепкий, устойчивый. Почти не попадающий в негативную повестку. Середняки подчас более устойчивы в период кризисов, чем регионы, вовлеченные в глобальную экономику. В наших рейтингах Пензенская область традиционно на хорошем счету, хотя они [пензенские чиновники] не обрывали нам телефоны и не рассказывали, как все замечательно. Спасибо за отсутствие давления.

Мы брали паузу и не ставили оценку устойчивости из-за пандемии регионам. По итогам июля вернулись к этому, подняли Пензенскую область, потому что преодолена неопределенность. С другой стороны, смотрели данные индексов промышленного производства. Здесь достаточно благоприятные цифры за первое полугодие: Пензенская область - на 22 месте по России. […]

На какие вызовы я бы обратил внимание? Первый - как власть и общество выходит из пандемии. Мировой опыт довольно разный. В Бразилии, США, Франции и т.д. на рейтинге власти пандемия сказалась негативно, в Японии, Корее - положительно.

Вторая задача - преодоление усталости, которая в обществе существует. Она сгубила не одну семью, не один коллектив, и нет очевидного рецепта ее преодоления. Запрос общества - на власть не агрессивную, а создающую комфортную среду. Самый оцениваемый гражданами проект – создание МФЦ, он опережает дорожные проекты, согласно соцопросам. Это самый результативный проект.

[…] Я пытался как-то приглаженно выступить, чтобы никого не обидеть. Я всегда воюю с разработчиками рейтинга, чтобы было соизмеримо количество негатива и позитива в регионах. Мне не хватает негатива в Пензенской области. Буду признателен, если информация из области будет более рельефна, более противоречива и конфликтна, потому что на этом фоне успехи власти будут более значительны. От позитива все устают», - сказал он.

Михаил Виноградов, отвечая на вопрос присутствия Пензенской области в федеральной повестке (она нечасто там бывает), отметил, что все зависит от поставленных целей.

«Если возникает задача узнавания Пензенской области, то надо понимать очевидные риски и издержки. Но без формулирования целей, зачем делать область более узнаваемой? Я не вижу в этом смысла», - резюмировал политолог.

Напомним, обсуждение проходит в областной библиотеке в Пензе. В нем участвуют эксперты и пензенские политики. Во время пленарного заседания губернатор Иван Белозерцев отметил, что важность обсуждения стратегии обусловлена новыми условиями, возникшими из-за пандемии.