В Вадинском районе пенсионерка погибла под колесами «буханки»

По данным пресс-службы пензенского УГИБДД, 11 августа в 21:25 в Вадинском районе 23-летний водитель «Уаз-220695», сбил 62-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте.

По факту трагедии проводят проверку.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных маневров, потому что любое неверное движение может стоить жизни. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Пешеходам также следует быть внимательными на дороге.