В Пензенской области в четверг будет еще прохладнее

На сайте МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 13 августа.

По данным ведомства, в регионе будет облачно и дождливо. Местами выпадут обильные осадки и пройдет гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +21 градуса, что на 4 меньше, чем 12 августа.

Спасатели напоминают, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном.

Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.