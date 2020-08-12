В Пензенской области в четверг будет еще прохладнее

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями, небольшой дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_-ra_d.png )
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По данным ведомства, в регионе будет облачно и дождливо. Местами выпадут обильные осадки и пройдет гроза. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +21 градуса, что на 4 меньше, чем 12 августа.
Спасатели напоминают, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном.
Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.