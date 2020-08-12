Специалист рассказал, можно ли заболеть от антиковидной вакцины

Вакцина от коронавируса совсем скоро поступит в гражданский оборот. Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин разъяснил, сколько у человека держится иммунитет к коронавирусу и можно ли заболеть им от вакцины.

Как сообщил телеканал «360», препарат от вируса появился быстро, потому что для его создания были все предпосылки.

«Генномодифицированые серотипы аденовируса были готовы для введения гена, кодирующего белок SARS, как только специалисты института Гамалеи получили расшифрованную нуклеотидную последовательность гена… Собственно, это была основная их задача для получения вакцины для профилактики заболевания COVID-19», — пояснил Андрей Алешкин.

Отмечается, что на сегодняшний день специалисты института Гамалеи могут основываться на данных, полученных по вакцине против Эболы и вакцины против MERSA. У них есть наблюдения за теми, кто был привит в течение двух лет.

При этом эксперт отметил, что даже если штамп вируса изменится в ближайшие годы, ученые смогут создать новую вакцину в кратчайшие сроки: «Главное —векторный принцип, позволяющий обеспечить… формирование иммунитета». По его мнению, от любой вакцинации могут быть побочные эффекты в виде высокой температуры, головной боли и боли в месте введения вакцины.

«В прямом смысле слова острого инфекционного процесса вакцинируемый ни в коем случае не получает, и к инфекции COVID-19 эти симптомы точно не имеют никого отношения», — заявил Алешкин, подчеркнув, что все побочные симптомы проходят в течение нескольких дней.

Он напомнил, что после регистрации вакцины начнется третья фаза клинический испытаний. Для новых испытаний уже нашли 1600 волонтеров. Их привьют и в течение 42 дней будут наблюдать.