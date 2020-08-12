На перекрестке в Пензе тяжеловоз столкнулся с легковушкой

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В Заводском районе Пензы произошло ДТП. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».
«ДТП. Перекресток улиц Гагарина и Байдукова. Время - 13:00», - рассказал подписчик и прикрепил фото.
Судя по фотографии, в аварии пострадали автомобиль марки Renault LOGAN и грузовик «КамАЗ». Автомобили стоят впритирку друг к другу. У легковушки незначительно пострадала правая передняя часть кузова. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.