На перекрестке в Пензе тяжеловоз столкнулся с легковушкой

В Заводском районе Пензы произошло ДТП. Об этом пользователи сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Перекресток улиц Гагарина и Байдукова. Время - 13:00», - рассказал подписчик и прикрепил фото.

Судя по фотографии, в аварии пострадали автомобиль марки Renault LOGAN и грузовик «КамАЗ». Автомобили стоят впритирку друг к другу. У легковушки незначительно пострадала правая передняя часть кузова. Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Во избежание трагедии водителей просят быть внимательными и осторожными при совершении маневров на дороге.