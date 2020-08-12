В Пензе осудили директора фирмы и его сотрудников за продажу контрафактного табака

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, организатор группы, который являлся директором одной из фирм по производству упаковочных материалов и торговли легальных табачных изделий, предложил сотрудникам организовать реализацию нелегальной табачной продукции. Он находил поставщика, закупал нелегальный товар и завозил на склад. Для того, чтобы замаскироваться, вместо табачной продукции он указывал в документах конфеты.

Затем на автомобилях компании изделия развозились в складские помещения данной фирмы в Кузнецк, Каменку и Сердобск, откуда их продавали в торговые точки населенных пунктов и в областного центра. Незаконной деятельностью хитрецы занимались с сентября 2016 по ноябрь 2017 года. Ущерб составил почти 39 млн рублей.

Судья назначил наказание всем участникам группы в виде от 1,2 до 3,6 лет колонии строгого режима. Также в доход государства конфискованы более 6 млн рублей, которые получили участники от своей деятельности, и 8 автомобилей. Изъятая нелегальная табачная продукция подлежит уничтожению.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.