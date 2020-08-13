В Пензенской области снизилось количество лесных пожаров

Федеральное агентство лесного хозяйства подготовило статистику лесных пожаров по регионам за второй квартал 2020 года.

Согласно официальным данным федерального ведомства, за апрель-июнь 2020 года в Пензенской области случилось 23 лесных пожара. Это на 34 меньше, чем во втором квартале 2019 года — 57 лесных пожаров.

В статистике случаев возгорания лесов за апрель-июнь 2020 года Пензенская область вместе с Ульяновской занимает 9 место из 12, на которых расположились все субъекты Приволжского федерального округа. За регионами идут девять республик и областей: Самарская область и Пермский край — 21, Кировская область — 15, Республика Марий Эл — 13, Нижегородская область — 9, Удмуртская Республика — 8, Чувашская Республика — 3, Республика Мордовия — 2 и Республика Татарстан — 0 лесных пожаров.

Впереди — три субъекта ПФО: Саратовская область — 30, Республика Башкортостан — 33 и Оренбургская область — 53 случая лесных пожаров.

Всего в Приволжском федеральном округе за апрель-июнь 2020 года случилось 254 лесных пожара.

Напомним, сейчас - пожароопасный сезон. В Пензенской области запрещено разводить костры, бросать на природе горящие спички, окурки, стекло. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет нарушение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица - от 50 до 200 тысяч рублей.