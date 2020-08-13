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13.08.2020г.
В Пензенской области снизилось количество лесных пожаров

В Пензенской области снизилось количество лесных пожаров

Чт, 13.08.20 08:25
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Федеральное агентство лесного хозяйства подготовило статистику лесных пожаров по регионам за второй квартал 2020 года.

Согласно официальным данным федерального ведомства, за апрель-июнь 2020 года в Пензенской области случилось 23 лесных пожара. Это на 34 меньше, чем во втором квартале 2019 года — 57 лесных пожаров.

В статистике случаев возгорания лесов за апрель-июнь 2020 года Пензенская область вместе с Ульяновской занимает 9 место из 12, на которых расположились все субъекты Приволжского федерального округа. За регионами идут девять республик и областей: Самарская область и Пермский край — 21, Кировская область — 15, Республика Марий Эл — 13, Нижегородская область — 9, Удмуртская Республика — 8, Чувашская Республика — 3, Республика Мордовия — 2 и Республика Татарстан — 0 лесных пожаров.

Впереди — три субъекта ПФО: Саратовская область — 30, Республика Башкортостан — 33 и Оренбургская область — 53 случая лесных пожаров.

Всего в Приволжском федеральном округе за апрель-июнь 2020 года случилось 254 лесных пожара.

Напомним, сейчас - пожароопасный сезон. В Пензенской области запрещено разводить костры, бросать на природе горящие спички, окурки, стекло. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет нарушение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридические лица - от 50 до 200 тысяч рублей.

 

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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27.07.2020 07:31
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Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
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20.07.2020 07:29
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15.07.2020 10:07
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