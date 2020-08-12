Александра Игнатьева: нужно менять не стратегию развития, а план ее реализации

12 августа в Пензе стартовала Стратегическая сессия по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, до 2025 года. Участница мероприятия, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева пообщалась с журналистами ИА «Пенза-Пресс» и рассказала о популярных тенденциях, которые сегодня влияют на жизнь городов России и мира.

«Мы сейчас проводим анализ и выясняем, какие тренды наиболее популярны в связи с последними событиями, как города собираются пересматривать свои планы на жизнь», - пояснила она.

Александра Игнатьева рассказала о плотном взаимодействии их организации с зарубежными партнерами из стран СНГ, Европы и Америки. Она отметила, что мировые тенденции схожи с российскими.

«Находясь на самоизоляции, мы проводили видеоконференции, на которых делились опытом с другими странами и узнавали, что происходит у них. Оказалось, мы практически идем в одном ключе. Сейчас все города пересматривают свои подходы к здравоохранению – эта сфера претерпит самые большие изменения», - отметила спикер.

Она добавила, что серьезный акцент делается на восстановлении городской экономики – поддержке малого и среднего бизнеса, создании новых рабочих мест.

«Хорошо привлекать инвесторов из других городов и стран, но особое внимание нужно обратить на своих предпринимателей», - подчеркнула спикер.

Также Александра Игнатьева заявила, что, несмотря на современные реалии жизни во время и после пандемии, не стоит менять уже определенную стратегию развития области и станы в целом.

«Я считаю, что нужно обратить внимание на план ее реализации, потому что сама стратегия была утверждена до 2035 года и, на мой взгляд, достаточно хороша. Нужно просто посмотреть, как реализовать ее в сегодняшней ситуации», - высказалась Александра Игнатьева.

Также в рамках форума своими взглядами на дальнейшее развитие региона с журналистами «Пенза-Пресс» поделились академии РАН, председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников. Кроме того, на пленарном заседании президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов дал оценку Пензенской области.