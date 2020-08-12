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12.08.2020г.
Пензенцы назвали главные городские проблемы

Пензенцы назвали главные городские проблемы

Ср, 12.08.20 14:43
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В Пензе 12 августа в рамках Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет эксперты и представители власти обсудили главные городские проблемы.

«Время диктует для нас новые задачи, сложные и интересные. Я уверен, что через несколько лет территории станут совершенно другими, Пенза станет другой. Нужно поменять градостроительную политику в определенном плане, отработать методику расселения жителей», - поставил задачу в начале сессии главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, который вышел на связь с участниками по телефону.

Модератор секции по обсуждению проблем города Сергей Бегишев представил результаты опроса горожан (его проводили в конце зимы - начале весны), которых попросили назвать основные проблемы областного центра. 2000 горожан расставили приоритеты.

На первом месте - дороги, 53%. Второе - благоустройство (16% отметили как главный недостаток города). 3 место - здравоохранение. Еще ЖКХ, парковки, плохая работа органов власти - 2%.

Люди оценивают дороги как главную проблему города по-прежнему, но никто из присутствующих так не посчитал (всем присутствующим раздали тоже листочки и попросили проголосовать, за дороги никто не проголосовал), отметил модератор. Участники высказали мнение, что в дорогу включили тротуары, и оценку давали не автомобилисты, а пешеходы. И что люди не сравнивают с другими регионами, где ситуация может быть намного хуже.

Напомним, Стратегическая сессия началась с пленарного заседания, после него началась работа тематических сессий. После них подведут итоги. Мероприятие проводят для выработки новых направлений социально-экономического развития в условиях пандемии.

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07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
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