Пензенцы назвали главные городские проблемы

В Пензе 12 августа в рамках Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет эксперты и представители власти обсудили главные городские проблемы.

«Время диктует для нас новые задачи, сложные и интересные. Я уверен, что через несколько лет территории станут совершенно другими, Пенза станет другой. Нужно поменять градостроительную политику в определенном плане, отработать методику расселения жителей», - поставил задачу в начале сессии главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, который вышел на связь с участниками по телефону.

Модератор секции по обсуждению проблем города Сергей Бегишев представил результаты опроса горожан (его проводили в конце зимы - начале весны), которых попросили назвать основные проблемы областного центра. 2000 горожан расставили приоритеты.

На первом месте - дороги, 53%. Второе - благоустройство (16% отметили как главный недостаток города). 3 место - здравоохранение. Еще ЖКХ, парковки, плохая работа органов власти - 2%.

Люди оценивают дороги как главную проблему города по-прежнему, но никто из присутствующих так не посчитал (всем присутствующим раздали тоже листочки и попросили проголосовать, за дороги никто не проголосовал), отметил модератор. Участники высказали мнение, что в дорогу включили тротуары, и оценку давали не автомобилисты, а пешеходы. И что люди не сравнивают с другими регионами, где ситуация может быть намного хуже.

Напомним, Стратегическая сессия началась с пленарного заседания, после него началась работа тематических сессий. После них подведут итоги. Мероприятие проводят для выработки новых направлений социально-экономического развития в условиях пандемии.