Глава Минпросвещения РФ рассказал, пройдет ли 1 сентября для школьников очно

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о том, как в школах страны начнется учебный год.

По его словам, министерство готовится к началу учебного процесса с 1 сентября, который будет проходить в полноценном, очном режиме, сообщает информационно-новостной портал Evo-rus.com.

Как отметили в пресс-службе регионального минобра, в 2020-м в школы впервые пойдут 1 млн 900 тысяч первоклассников. В Пензенской области будет обучаться 130731 ученик, что почти на 3 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Впервые порог школы преступят 13957 первоклассников, а завершающий учебный год начнется для 5790 одиннадцатиклассников.