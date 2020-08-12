Глава Минпросвещения РФ рассказал, пройдет ли 1 сентября для школьников очно

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 73 р
€ 85 р
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о том, как в школах страны начнется учебный год.
По его словам, министерство готовится к началу учебного процесса с 1 сентября, который будет проходить в полноценном, очном режиме, сообщает информационно-новостной портал Evo-rus.com.
Как отметили в пресс-службе регионального минобра, в 2020-м в школы впервые пойдут 1 млн 900 тысяч первоклассников. В Пензенской области будет обучаться 130731 ученик, что почти на 3 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Впервые порог школы преступят 13957 первоклассников, а завершающий учебный год начнется для 5790 одиннадцатиклассников.