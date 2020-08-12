print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +19
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+19 оС

$ 73 р

€ 85 р

17:18
12.08.2020г.
Эксперт оценил о туристический потенциал Пензенской области

Эксперт оценил о туристический потенциал Пензенской области

Ср, 12.08.20 15:41
Просмотров: 276

12 августа в Пензе на Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, которая проходит в областной библиотеке, выступил председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов.

В общении с журналистами ИА «Пенза-Пресс» он отметил, что подобные мероприятия позволяют определить новое видение будущего региона, разрешить возникающие противоречия и понять, что действительно нужно людям.

«Мы можем собрать вместе бизнес, власть, общественных лидеров и найти точки соприкосновения, а значит, и эффективное решение возникающих проблем», - поделился он.

Спикер добавил, что присутствие на мероприятии экспертов из других областей поможет четче понять, чем привлекателен Пензенский регион для жителей, какую нишу он может занять среди других субъектов федерации и как развить свой экономических потенциал в масштабе страны.

Уже на пленарном заседании Андрей Максимов отметил, что Пензенская область в числе первых решила скорректировать региональную стратегию развития с учетом новых вызовов и условий.

«Это невероятно сложно, потому что не всегда есть четкое понимание того, что будет дальше. Сегодня тренды в развитии городских и сельских территорий меняются. Если полгода назад говорили, что развитие городов - это создание комфортной среды, то сегодня акцент смещается в сторону дома не только в городах, но и в пригороде», - пояснил он.

Ввиду того, что люди массово переходят на дистанционную работу, необходимо больше внимания уделять коммунальной сфере, дворовых пространствам и строительству нового жилья.

«В стране разрабатывается госпрограмма поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Нужно развивать садово-огороднические товарищества, на которые также идет запрос от общества. Для всего этого нужна инфраструктура и единые проектные решения. В этом смысле стратегия развития региона должна базироваться на других принципах отношения к жилищной сфере. Нужно ликвидировать вопиющие недочеты, осложняющие жизнь наших сограждан», - отметил спикер.

Кроме того, он обратил внимание на тенденции к развитию внутреннего туризма. В Пензенском регионе есть множество объектов, заслуживающих внимания путешественников.

«В зависимости от того, как Пензенская область встроится в систему пассажиропотока после пандемии, регион будет более или менее успешным. Концентрация внимания, четкая проработка туристических потоков, может быть, экотуризм – это то, в чем Пензенская область может и должна поучаствовать. У региона - большие перспективы, а уже проделанная работа заслуживает уважения. Ее нужно продолжать», - заявил Андрей Максимов.

Также на пленарном заседании форума выступили председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева, председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и другие спикеры. После церемонии открытия эксперты и гости мероприятия разошлись по тематическим секциям.

Читайте также:
Пензенский центр «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»
16:25
Пенза – для автомобилей или для людей? На стратегической сессии разгорелся спор
16:10
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс