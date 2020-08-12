Эксперт оценил о туристический потенциал Пензенской области

12 августа в Пензе на Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, которая проходит в областной библиотеке, выступил председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов.

В общении с журналистами ИА «Пенза-Пресс» он отметил, что подобные мероприятия позволяют определить новое видение будущего региона, разрешить возникающие противоречия и понять, что действительно нужно людям.

«Мы можем собрать вместе бизнес, власть, общественных лидеров и найти точки соприкосновения, а значит, и эффективное решение возникающих проблем», - поделился он.

Спикер добавил, что присутствие на мероприятии экспертов из других областей поможет четче понять, чем привлекателен Пензенский регион для жителей, какую нишу он может занять среди других субъектов федерации и как развить свой экономических потенциал в масштабе страны.

Уже на пленарном заседании Андрей Максимов отметил, что Пензенская область в числе первых решила скорректировать региональную стратегию развития с учетом новых вызовов и условий.

«Это невероятно сложно, потому что не всегда есть четкое понимание того, что будет дальше. Сегодня тренды в развитии городских и сельских территорий меняются. Если полгода назад говорили, что развитие городов - это создание комфортной среды, то сегодня акцент смещается в сторону дома не только в городах, но и в пригороде», - пояснил он.

Ввиду того, что люди массово переходят на дистанционную работу, необходимо больше внимания уделять коммунальной сфере, дворовых пространствам и строительству нового жилья.

«В стране разрабатывается госпрограмма поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Нужно развивать садово-огороднические товарищества, на которые также идет запрос от общества. Для всего этого нужна инфраструктура и единые проектные решения. В этом смысле стратегия развития региона должна базироваться на других принципах отношения к жилищной сфере. Нужно ликвидировать вопиющие недочеты, осложняющие жизнь наших сограждан», - отметил спикер.

Кроме того, он обратил внимание на тенденции к развитию внутреннего туризма. В Пензенском регионе есть множество объектов, заслуживающих внимания путешественников.

«В зависимости от того, как Пензенская область встроится в систему пассажиропотока после пандемии, регион будет более или менее успешным. Концентрация внимания, четкая проработка туристических потоков, может быть, экотуризм – это то, в чем Пензенская область может и должна поучаствовать. У региона - большие перспективы, а уже проделанная работа заслуживает уважения. Ее нужно продолжать», - заявил Андрей Максимов.

Также на пленарном заседании форума выступили председатель Самарской губернской Думы Геннадий Котельников, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева, председатель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и другие спикеры. После церемонии открытия эксперты и гости мероприятия разошлись по тематическим секциям.