Как изменится стратегия развития Пензенской области. Итоги сессии

В пензенской библиотеке им. Лермонтова 12 августа прошло заключительное пленарное заседание стратегической сессии, на котором подвели итоги обсуждений, связанных с дальнейшим социально-экономическим развитием региона.

В заседании приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Андрей Лузгин. Модераторы каждой из семи сессий, прошедших в здании библиотеки, рассказали об итогах обсуждений.

Например, зампред правительства Валерий Савин, который модерировал тематическую секцию «Народосбережение», обозначил целый ряд предложений, сформированных участниками дискуссии. Среди них - создание модульных библиотек, пропаганда здорового образа жизни, продолжение работы «Школы материнства», профилактика абортов, охрана природных ресурсов, разработка программ по поддержке молодежных стартапов, приглашение ведущих специалистов для реализации региональных проектов.

Глава минтруда Алексей Качан по итогам работы секции «Социальная поддержка граждан» подчеркнул важность оказания адресной соцподдержки определенным группам населения, внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, а также повышения доли государственных и муниципальных услуг, которые можно будет получить в электронной форме.

Зампред ЗакСобрания региона Владимир Полукаров, модератор секции «Образование», рассказал: участники пришли к выводу, что необходимо расширение программы развития профобразования в регионе.

«Профориентационную подготовку ведут и учреждения допобразования, и школы, и вузы. Нужно объединить это, обеспечить преемственность программ. Проведение чемпионатов профмастерства необходимо, одна из главных проблем - не только недостаток кадров, но отсутствие необходимой современной материальной базы, особенно дорогостоящей. Особенно это связано с профессиями сельхознаправления. Нужен региональный центр подготовки и проведения чемпионатов профмастерства», - подчеркнул Владимир Полукаров.

Он также отметил, что в настоящее время взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса организовано на поверхностном уровне, эту проблему также нужно устранять.

Об итогах работы также рассказали модераторы тематических секций «Инвестиционный потенциал», «Индустрия гостеприимства», «Город», «Агроиндустрия».

Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил участников совещания за плодотворную работу и выразил надежду на то, что прозвучавшие предложения найдут отражение в стратегии дальнейшего развития Пензенской области.