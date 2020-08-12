Опубликован список кинофильмов, где секс был не постановочным

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«Российская газета» со ссылкой на Cosmopolitan опубликовала список кинолент, в которых герои занимались реальным сексом.
В список вошли семь картин, самая старая из которых вышла в 1979 году, а новая - в 2013. Почти все они были овеяны различными скандалами, от удаления своего имени из титров автора сценария, до конфликтов с обществом.
Участниками списка стали две картины нашумевшего датского режиссера Ларса фон Триера «Антихрист» (18+) и «Нимфоманка» (18+),«Спи со мной» (18+) ямайца Клемента Вирго, «Отголоски прошлого» (18+) Пола Моррисона, историческая драма Тинто Брасса «Калигула» (18+), «Клуб Shortbus» (18+) Джона Кэмерона Митчела и одна из провальных картин Каннского кинофестиваля «Коричневый кролик» (18+) Винсента Галло.