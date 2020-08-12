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12.08.2020г.
Врачи нашли биомаркеры, которые указывают на риск смерти пациентов с Covid-19

Врачи нашли биомаркеры, которые указывают на риск смерти пациентов с Covid-19

Ср, 12.08.20 15:55
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Специалисты из Университета Джорджа Вашингтона рассказали о том, что анализ крови на биомаркеры позволит оценить риск смерти пациентов с коронавирусом. Результаты дадут возможность более эффективно лечить пациентов и распределять ресурсы больниц.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования в журнале Future Medicine, несмотря на то что в группе риска находятся люди «серебряного» возраста, вирус смертельно опасен и для молодых людей. Ученые до сих пор не понимают до конца, почему не все у всех пациентов проявляются симптомы заболевания.

Отмечается, что в больницах ряда стран наблюдались нехватка коек и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Когда мы впервые начали лечить пациентов с Covid-19, мы наблюдали, как им становилось лучше или хуже, но мы не знали, почему. Некоторые ранние исследования в Китае показывали, что определенные биомаркеры связаны с плохим исходом. Было интересно проверить, насколько эти данные актуальны для пациентов в США», - сообщил один из авторов исследования, доктор Хуан Рейес.

Так, эксперты наблюдали за 299 пациентами с коронавирусом. У 200 из них были выделены пять биомаркеров, повышение уровней которых было связано с кровотечениями и воспалительными процессами и увеличивало риск оказаться в отделении интенсивной терапии и умереть.

«Мы надеемся, что эти биомаркеры помогут врачам определить, насколько агрессивное лечение требуется пациенту, когда его следует выписывать и на что обратить внимание у выписанных пациентов, помимо других факторов», - высказался ведущий автор работы доктор Шант Айанян.

У пациентов взяли следующие биомаркеры:

— интерлейкин-6, противовоспалительный цитокин, который стимулирует иммунный ответ. Его уровень в крови повышается при воспалительных и некоторых онкологических процессах;

— D-димеры — белки, которые образуются в процессе растворения кровяных сгустков. Механизм их выработки запускается одновременно с процессом формирования тромба;

— C-реактивный белок, который вырабатывается в ответ на воспаления и играет защитную роль;

— ЛДГ (лактатдегидрогеназа) — фермент, необходимый для выработки молочной кислоты, он важен для заживления поврежденных тканей;

— ферритин — белок, который используется для переноса железа в организме. Железо, в свою очередь, важно для красных кровяных телец, переносящих кислород. При избытке или нехватке ферритина человек страдает анемией или инфекцией, которая нарушает функцию кровяных клеток.

Неизвестно, связан ли рост уровней биомаркеров с «цитокиновым штормом», который мог стать причиной смерти многих ковидных пациентов. Цитокины играют важную роль в работе иммунной системы, но при гиперцитокинемии они неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Из-за этого ткани начинают разрушаться в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком.

В настоящее время врачи определяют риск ухудшения состояния и смерти пациентов с коронавирусом, опираясь на возраст, состояние иммунитета и наличие хронических заболеваний.

Эксперты надеются, что простой анализ биомаркеров крови пациентов, поступивших в отделение неотложной помощи, может быть полезен при дальнейшем принятии решений о терапии.

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05.08.2020 14:55
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04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 13:41
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28.07.2020 07:30
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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