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12.08.2020г.
Пенза – для автомобилей или для людей? На стратегической сессии разгорелся спор

Пенза – для автомобилей или для людей? На стратегической сессии разгорелся спор

Ср, 12.08.20 16:10
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12 августа на одной из площадок Стратегической сессии по обсуждению программы социально-экономического развития региона до 2025 года разгорелась жаркая дискуссия. Ее участников взволновала проблема растущей автомобилизации Пензы.

Вопрос обозначила сооснователь архитектурного бюро «Вещь» Мария Кутай.

«На площади Ленина мы часть парковки убрали, получили отзывы от людей, что ее вообще надо убрать, что она там только мешает. Есть запрос от пензенцев, чтобы город стал более зеленым и комфортным для прогулок. Многие города прошли через проблему растущей автомобилизации, что ведет к коллапсу. Мы видим пример даже в нашей стране – Москва, например, в этом плане сильно преобразилась за последние годы. Могу сказать точно, что в Европе в приоритете сейчас - пешеходы, потом - велосипедисты и общественный транспорт, и лишь на третьем месте - личные авто. И мы тоже должны стремиться к этому», - отметила участница обсуждения.

Мэр Андрей Лузгин призвал ответить на вопрос, что приоритетно для Пензы, ведь четкого понимания этого сейчас нет. Более того, в городе расширяют парковки, дороги.

«Мы пришли к выводу, что нужно отдавать приоритет пешеходам. Если продолжится автомобилизация, то скоро ехать будет некуда, у нас просто не будет общественных пространств», - подчеркнула Мария Кутай.

Модератор сессии Сергей Бегишев поинтересовался у нее, какие новые вызовы сейчас необходимо учесть в подходах к развитию города, чтобы не допустить ошибки.

«Нужно принять транспортную стратегию и стратегию зеленого каркаса, а также сохранения исторического наследия. К сожалению, в некоторых микрорайонах города нет своего парка, поэтому большая нагрузка ложится на существующие – в том же обновленном «Парке времен» из-за того, что туда стали приезжать люди со всего города, быстро изнашиваются архитектурные элементы. Мы проанализировали ситуацию, и оказалось, что каждый пятый житель микрорайона не имеет возможности гулять в парке. Поэтому нам нужна стратегия организации зеленых пространств в Пензе. Мы готовы поддерживать, помогать и быть причастными к этой работе», - подчеркнула архитектор.

Возвращаясь к теме транспорта, глава администрации города Андрей Лузгин отметил, что в Пензе за последние годы стремительно увеличивается автомобильный трафик на дорогах: если в 2014 году было зарегистрировано 119 тысяч личных авто, то в 2019-м – 155 тысяч.

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05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
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31.07.2020 17:02
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В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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22.07.2020 07:30
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16.07.2020 07:32
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15.07.2020 10:07
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15.07.2020 07:29
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