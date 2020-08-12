У Патрика из мультфильма о Губке Бобе появится сольный сериал

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У морской звезды Патрика «Спанч Боба» появится свой сольный мультсериал. Об этом 12 августа рассказало издание Piter.tv со ссылкой на Variety.
Создатель мультфильма, компания Nickelodeon отметила, что это будет история о Патрике и его семье. Персонажа озвучит Билл Фагербакки, подаривший голос другу Губки Боба в оригинальном сериале.
Зрители познакомятся с новыми героями, однако об появлении уже полюбившихся публике мультяшках ничего не сообщается. Дата релиза пока не известна.