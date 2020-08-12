Пензенский центр «Прогресс» выбрал видеонаблюдение от «Ростелекома»

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«Ростелеком» подключил облачный сервис «Видеонаблюдение» недавно возобновившему работу центру молодежного инновационного творчества «Прогресс» в Пензе.
Теперь сотрудники администрации смогут в реальном времени наблюдать за учебным процессом, безопасностью детей и сохранностью оборудования в классах.
«В нашем центре дети претворяют свои инженерные идеи в проекты. Видеонаблюдение от «Ростелекома» поможет нам запечатлеть моменты воплощения мечты в реальность. При помощи видеозаписей преподаватели смогут увидеть творческий процесс со стороны и усовершенствовать методику обучения на кружковых занятиях», - поделился основатель и тьютор центра молодежного инновационного творчества «Прогресс» Михаил Кочмарев.
Заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова подчеркнула, что главными преимуществами «Видеонаблюдения» от «Ростелекома» являются простота и удобство услуги.
«На настройку оборудования требуется всего несколько минут. Наблюдать за происходящим легко с экрана любого мобильного устройства: смотреть онлайн-трансляцию или обращаться к архиву записей можно из любой точки мира, где есть интернет. Сервис всегда под рукой», - рассказала она.
Оставить заявку на подключение цифровых услуг можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании, а также по бесплатному номеру 8-800-200-3000.