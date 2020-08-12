Пензячка едва не накормила ребенка рыбой с паразитами

Жительница Пензы поделилась фото напичканной паразитами рыбы. О неудачной покупке она рассказала в соцсети Instagram .

«В понедельник, 10 августа, купила рыбу для того, чтобы приготовить ребенку. Внутри нее оказалось множество паразитов», - написала женщина.

По ее словам, она пошла в магазин, чтобы вернуть некачественный товар, но натолкнулась на «хамское отношение».

«Обидно за выброшенные на ветер деньги», - добавила горожанка.

В комментариях к посту покупательнице посоветовали обратиться в контролирующие органы с жалобой. Это не первый случай, когда пензенцы находят червей в рыбе – подписчица одной из групп соцсети «ВКонтакте» делилась видео, где она запечатлела продукт с неприятным сюрпризом.

При покупке некачественного товара и возникновении претензий жители могут обратиться в региональное управление Роспотребнадзора по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, или по телефону 55-26-06.