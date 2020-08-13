Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях

Маленькие заметки о материнстве пензенский педиатр Жанна Валова начала писать в декрете. Только спустя время ее истории перекочевали в публичное пространство. Сейчас на Instagram-аккаунт Жанны подписано больше десяти тысяч человек. Пензячка помогла многим мамам понять, каким интересным, ярким и непринужденным может быть родительство.

Девушка смело разрывает шаблоны не только о материнстве, но и о том, каким должен быть врач. Розовые волосы и пирсинг – такой экстравагантный образ не мешает ей налаживать контакт с родителями и руководством. Блогер рассказала «Пенза-Пресс» о своей работе, буднях мамы и собственной маленькой революции в Сети.

- Педиатр, блогер, мама - давайте обо всем по порядку. Почему вы вообще пошли в медицину? И почему выбрали именно педиатрию?

- Медицина со мной с детства. У меня папа - врач. В три года я всем говорила, что буду хирургом, как мой отец (смеется). В семь лет я пошла в медицинский лицей №55. Уже в школьные годы я знала, что поеду учиться в Саратов, и делала все для того, чтобы поступить на бюджет – окончила школу с медалью, усердно зубрила биологию и химию.

Изначально я училась на лечебном факультете и собиралась лечить взрослых. А на пятом курсе к нам в Саратов приехали представители пензенского минздрава и рассказали о мерах соцподдержки врачей, а также о дефицитных специальностях в регионе. Среди них была и педиатрия. Что-то тогда во мне щелкнуло, и я подумала: а почему бы и не педиатрия? То есть, проучившись пять лет, я кардинально поменяла свои планы. Год я готовилась к поступлению в интернатуру в педиатрию – сама читала, изучала. Поступила. Год проучилась, а следующие два работала педиатром и параллельно проходила ординатуру по неонатологии. Наверное, судьба меня так повела.

Сейчас я не вижу себя взрослым врачом. То, чем я занимаюсь, - это абсолютно мое, любовь до гроба. Ради этого я готова многим жертвовать. Хотя в институте мне всегда казалось, что дети – это что-то нереальное и очень сложное. Когда ты учишься на лечфаке, для тебя взрослый организм постепенно становится логичным и понятным, а когда начинается цикл по педиатрии, тебе говорят, что все работает совсем по-другому. И это правда. Детская медицина другая - и физиологически, и психологически.

- А именно психологический аспект пугал больше? Все-таки к маленьким пациентам не всегда просто бывает найти подход.

- Не то что бы меня это пугало, просто я никогда не задумывалась о таком пути. А еще у нас педиатрический факультет считался менее престижным – в плане того, что на него легче было поступить.

- Сколько лет вы уже ведете практику?

- Пять лет. С 2015 по 2018 годы я работала участковым педиатром в государственной детской поликлинике. В этой работе - своя специфика, и мне, в принципе, все нравилось. В участковой работе ты берешь ребенка и ведешь его с самого рождения. То есть моим первым пациентам уже 5-6 лет сейчас, и они до сих пор приходят ко мне в частную клинику. Я на них смотрю теперь и думаю: как так? Такие малышки были. Это очень мотивирует – во-первых, потому что семьи за тобой идут, а во-вторых, ты видишь, как дети на твоих глазах растут. В профессиональном плане это комфортно и правильно – наблюдаться у одного врача. Ты доверяешь ему, и, если есть контакт с родителями, многие проблемы решаются. А еще врач четко знает организм ребенка, и сложностей не возникает, как когда впервые к врачу ребенка приводят. После работы в государственной поликлинике я ушла в декрет, а возобновила работу уже в частной клинике. Получается, моей дочке тогда было примерно семь месяцев. Именно в декрете, кстати, я начала заниматься блогом.

- В чем кардинальная разница работы в государственной и частной клинике – я имею в виду в плане временных возможностей?

- Особенность государственной работы - в том, что это гонка. И это не вина врачей и руководства. Но есть же еще и осмотр на дому. А еще я лично всегда выступала за индивидуальную работу, и поэтому мой номер телефона был у всех моих пациентов. В случае, если с ребенком что-то не так, родители могли мне позвонить – чтобы отрегулировать ситуацию хотя бы удаленно для начала или при необходимости договориться о приеме без записи.

- Это же наверняка отнимало огромное количество времени.

- Ну а как иначе? Я и сейчас так же работаю. По-другому нельзя. Если ты пришел с ребенком в поликлинику, ему назначили лечение, а после поменялось самочувствие или ты подзабыл какие-то его указания – что делать в такой ситуации? Не «скорую» же вызывать. Поэтому я и остаюсь всегда на связи. Так безопаснее для здоровья ребенка, а я могу быть уверена, что буду знать все о течении болезни и, соответственно, смогу помочь.

- Жанна, у вас очень яркий имидж – розовые волосы, пирсинг. Когда увидела ваш блог, была удивлена вашей смелостью. Все-таки отнюдь не все пока еще воспринимают такие эксперименты с внешностью от представителей вашей профессии.

- В нашем обществе есть некоторые стереотипы. Образ врача – это белый халат, очки, строгость (смеется). А я пришла молоденькой девочкой, сразу после института. Я по жизни всегда такая была – этот подростковый неформализм вылился в то, что я вот так смело себя реализую. Кстати, вот сейчас вы на мои розовые волосы смотрите – это впервые у меня такой эксперимент (улыбается). Но у меня были ярко-красные волосы, выбритый затылок, пирсинги. Окей, разве что татуировки мои не видно на рабочем месте (смеется).

Возможно, первое впечатление у родителей может быть спорным. У детей же совершенно другая реакция – они видят мои яркие волосы и сразу понимают, что это не строгая тетя, а такой, знаете, формат единорожки. Но подавляющему большинству родителей все равно, как я выгляжу. К тому же, тут что играет еще – участкового не выбирают, как и родителей (смеется). Может быть, и были какие-то сомнения. Но когда люди видят результаты работы, мой способ выстраивания коммуникации, они уже не сомневаются во мне. Недавно в блоге делала, кстати, опрос по поводу необычной внешности и получила множество отзывов. Оказалось, что все мы – родители, приходим за качественной медицинской помощью и хорошим отношением, и, если эти два аспекта реализуются, неважно, какого цвета волосы. Я всегда говорю, что врач, как и учитель, к примеру, - он тоже человек. И поэтому реализовываться он может, как хочет, если проявляет себя как хороший профессионал. Ну и в мою пользу играет то, что мамы детей - примерно мои ровесницы.

- А как же старшие коллеги?

- Это другой разговор. Но я не привыкла на кого-то оглядываться, если это мнение на мне сильно не отражается. Даже начальство, увидев качественную работу и отдачу, тоже приняло мою необычность достаточно легко.

- Теперь подбираемся к блогу. Как вы решили его завести?

- У меня был просто свой аккаунт в Instagram, как и у всех. Первое время я сидела и смотрела на крупных блогеров и думала – вау, какие они крутые. Потом родилась моя дочка Алиса, а декрет - время скучное, и я начала писать свои первые заметки материнства. Выкладывала я их в соцсети «ВКонтакте» и начала получать отклики, люди просили писать еще. Я сама не ожидала, что смогу писать интересно. Хотя в школе ходила в кружок журналистики, выпускала детскую газету, но это было лишь хобби. А тут все сложилось.

Как-то раз Анна Сочилова – блогер из Пензы объявила набор на инста-квест. У меня было меньше тысячи подписчиков на тот момент, и я пошла ради интереса. Во время прохождения освоила много инструментов продвижения, выросло количество подписчиков и отзывов. Это все произошло чуть больше года назад. Так я начала вести профессиональный блог – писать экспертные статьи про здоровье детей, консультировать в формате «вопрос-ответ». И все же я до сих пор говорю, что мой блог - не экспертный, мой блог – личный с вплетением профессиональных моментов. Хотя сейчас, когда подписчиков уже больше десяти тысяч, я понимаю, что всегда нахожусь на виду, и слежу за тем, что говорю и о чем пишу. Для меня это был значимый шаг – поднять число подписчиков с тысячи до десяти тысяч. И я вижу, что эти люди - активные участники, а не накрученные боты: они смотрят комментарии, лайкают. Мне все это очень интересно, и теперь, отправляясь во второй декрет, я знаю, что блог будет поддерживать мою потребность в общении.

- У вас очень легкий стиль и пишете вы с юмором, без нотаций.

- Конечно, информация в формате учебника людям не нужна. Мы не любим читать учебники, это про школу и институт. Мы все хотим, чтобы нам объяснили сложные вещи простым языком. И я как раз стараюсь эти сложные вещи доносить доступно – про температуру, прививки, аллергию. То есть пытаюсь объяснить все так, будто общаюсь с подругой на кухне. При этом я несу ответственность за все факты, которые передаю подписчикам. Если меня спросить, откуда я беру информацию, я могу сослаться на конкретные источники – это все доказательная медицина, в основном, зарубежная – UpToDate или что-то еще. Просто в постах я источники не указываю, чтобы не утяжелять текст. Я и посты пишу без напряжения – беру запрос на конкретную тему, к примеру, о летних болезнях, и сажусь писать. Между готовкой, уборкой и прочими делами.

- Много времени это отнимает?

- Много. Мое экранное время – шесть часов в день. Иногда это создает определенные трудности. Муж после работы хочет, чтобы я ему уделила внимание, и я это прекрасно понимаю. Сейчас я уже стараюсь распределять время, но раньше в каком-то потоке находилась и не расставалась с телефоном. И, опять-таки, раньше муж серьезно обижался и не понимал, чем я занимаюсь, а теперь, видя, что это монетизируется и приносит, помимо новых пациентов и известности, удовольствие мне, он уже сейчас сам задумывается о создании своего блога. У меня уже есть колонка «мнение отца», и она очень хорошо заходит, всем это интересно, потому что мало мужчин, которые делятся своими мыслями и эмоциями родительскими. Он, например, писал про грудное вскармливание и про болезни детские. Сейчас он готов свой отцовский блог завести. Думаю, продвигать будем и его в ближайшее время.

- Я увидела у вас много постов по поводу неоправданных родительских страхов. Раз вы об этом так активно пишете, значит, стереотипов еще много?

- Да, их много. Потому что молодой родитель, в первую очередь, обращается за советом к старшему поколению. В принципе, это закономерно и разумно. Но моя внутренняя миссия как врача, блогера, мамы – это не вылечить миллионы детей от страшных болезней. Она - в том, чтобы донести мамам пока еще не ясную им мысль, что материнство может быть спокойным, расслабленным, кайфовым. А у многих происходит совершенно по-другому: выписываешься из роддома, на тебя наваливается куча проблем, и ты не знаешь, как правильно поступить. Тут бабушка велит надевать шапку и носки, потом приходит педиатр и велит гулять строго отведенное количество времени, а еще есть запрещает все, кроме постного печенья.

А потом прихожу я и разбиваю все это: говорю, что можно есть что угодно, если у ребенка нет реакции; а гулять можете любое время, которое комфортно для вас, а можете не гулять, и ничего страшного не произойдет. Я говорю, что мой ребенок может бегать по дому голышом, и многие наконец с ребенка сняли дома носки. Спокойное материнство - про то, что нет необходимости до трех лет готовить ребенку отдельно и соблюдать четкие ритуалы гуляния при любой погоде. А потом еще многие мамы озадачиваются еще и развитием ребенка – это значит, что тебе надо взять какую-нибудь книжку и усадить ребенка на час «развиваться». Я - очень ленивая мама, готовлю на всю семью и не развиваю ее, она в окружающей среде развивается. Эволюционно ребенок – здоровый ребенок, без соматических отклонений, разовьется и так. И ценность моего блога именно в этом – я не разговариваю с мамами в формате запретительном, я разговариваю с мамами в формате разрешительном (смеется). Мама и так всем должна и вечно во всем виновата. Это какое-то советское мышление, и приводит оно к проблемам в семье, потому что очень тяжело вечно чувствовать себя виноватой.

- Сейчас понемногу начали наконец-то говорить о важности включенного родительства. Вы это поддерживаете?

- Конечно. Мамам тяжело – особенно если это первый ребенок, про развитие и здоровье которого ты не знаешь ничего. Берешь этот комочек на руки, и тебе все страшно. Особенно если тебе 20-25 лет и папа такой же молодой. Естественно, ты идешь спрашивать совета, а в итоге тебя нагружают советами в духе «ты должна» и «ты виновата».

- А как ваше первое материнство складывалось? Вам не было страшно?

- У меня вообще сложилась интересная история. Со своим мужем мы познакомились, еще когда я была в первый раз замужем, а он – женат. Если немного перескочить во времени, то забеременела я через четыре месяца после того, как мы съехались. Смысл в том, что до него я лечила бесплодие. Два года. Серьезно лечила, всеми возможными средствами. Как врач я понимала, что перспектив у меня мало. А потом сложилась судьба иначе, и произошло все – такая ошеломительная любовь, что думать о болезнях было некогда. Я была бесстрашной беременной – рвала на себе рубашку, говорила, что я педиатр и все знаю и умею (смеется).

Как только родилась Алиса и мне пришлось впервые ее подмывать в роддоме, руки тряслись, и я не понимала, как ее удержать: она еще и маленькая была, 2 килограмма 400 граммов. Это было очень страшно. А когда приехала домой, тоже голова шла кругом – купания, кормления. Были и слезы, и истерики. Как у простой мамы послеродовые гормональные изменения. Когда ты про своего ребенка думаешь, у тебя отключается это педиатрическое. Он один раз покашлял, а у тебя в голове включилась куча вариантов. Но все это прошло, и я теперь спокойна. Профессиональное иногда помогает, но, в основном, со своим ребенком педиатром быть тяжеловато. Если простая температура, то я, естественно, не переживаю, делаю все, что нужно, и наблюдаю. А если какие-то экстренные ситуации, то я звоню другому специалисту, чтобы получить помощь.

- Скоро вы станете мамой во второй раз. Уже знаете, как будете сочетать двойное материнство, работу и блог?

- Мне так понравилось быть мамой, и даже с выходом на работу – в Алисины шесть месяцев - это несильно осложнило мою жизнь. Ждем девочку, имя уже выбрали, но я его пока не афиширую. Сейчас меня спрашивают, пойду ли за третьим, и я отвечаю, что, если Бог даст и все будет хорошо, то пойду. Когда я была беременна Алисой, я себе очень четкие планы выстраивала, как будет выглядеть моя жизнь. В итоге жизнь показала, что будет по-другому. Я, например, не представляла, что выйду в клинику, когда ребенку будет шесть месяцев, уверяла всех, что до полутора лет просижу дома. А еще говорила, что не отдам в детский сад до трех лет. В итоге отдала в 1 год и 3 месяца, при этом абсолютно комфортно. Я знаю, что жизнь все расставит по своим местам. И с моим позитивным настроем и большой помощью супруга не будет никаких глобальных сложностей. Я не строю больших планов заранее. Я точно знаю только три вещи – что останусь педиатром, мамой и женой. Может, в министерстве буду работать, может, свою клинику открою, может, также педиатром останусь. Я не могу этого предсказать. В любом случае будет круто.

Беседовала Виктория Сысоева