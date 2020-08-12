В Пензе театр юного зрителя возобновит работу

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Театр юного зрителя в Пензе впервые после ослабления ограничений, связанных с пандемией Covid-19, откроется для зрителей.
Первое представление состоится уже 14 августа, сообщили в пресс-службе городского управления культуры. Все желающие смогут увидеть спектакль-концерт «Синема-синема» (6+) на площадке под открытым небом. Артисты подготовили целую серию подобных выступлений.
Кроме того пензенцам проведут экскурсии по зданию театра, на которой посетители узнают тайны закулисья. Вход на мероприятия сводобный.