В Пензенской области автолюбитель ухитрился продать арестованную иномарку

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В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту незаконной продажи арестованного автомобиля.
По данным пресс-службы регионального управления ФССП, 30-летний мужчина приобрел в кредит иномарку. Однако платить он не стал, из-за чего представитель финансовой организации обратился в суд.
Судебное решение было вынесено в пользу банка, и на внедорожник Mitzsubishi Outlender 2012 года выпуска был наложен арест. Должника предупредили о том, что за отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи или аресту, ему может грозить уголовная ответственность.
«Однако молодой человек отреагировал на предупреждение об уголовной ответственности по-своему, решил всех обмануть и продал автомобиль, тем самым совершил преступление», - добавили в пресс-службе.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия в форме дознания.